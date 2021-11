De eredivisie is weer begonnen

De bal rolt weer in de eredivisie. In de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen speelden Go Ahead Eagles en Heerenveen tegen elkaar. En dat gebeurde met publiek in het stadion in Deventer.

Voor Go Ahead was de wedstrijd extra bijzonder, omdat de ploeg voor het eerst sinds 2017 weer in de eredivisie speelt.

Eerste enige goal

Heerenveen-speler Tibor Halilovic maakte het eerste doelpunt van het seizoen. Dat was ook de enige goal van de wedstrijd en dus won Heerenveen met 1-0.