Hadi woont met 450 andere kinderen in opvangkamp Heumensoord

In Heumensoord wonen 3000 vluchtelingen in grote tenten. Het is het grootste opvangkamp in Nederland. Er wonen ook honderden kinderen en die hebben het zwaar. Ze eten nauwelijks en slapen slecht. Dat komt omdat in de tenten dunne wandjes staan tussen de kamers.

De kinderen komen uit Afghanistan, een land in Azië. Drie maanden geleden nam de gewelddadige groep de Taliban daar de macht over. Door de strenge regels van de Taliban, is het voor veel mensen niet meer veilig in Afghanistan. In dit artikel lees je er meer over. Een deel van de mensen die niet meer veilig waren in Afghanistan, is gevlucht naar andere landen. Ook naar Nederland.