The Voice Kids stopt voorlopig

The Voice Kids en The Voice Senior stoppen voorlopig. Televisiezender RTL maakt dat bekend. Zaterdag besloot RTL al om The Voice of Holland voor volwassenen niet meer uit te zenden. Dat besluit kwam na ernstige beschuldigingen tegen mensen die voor het programma werken.

Seksueel gedrag

Medewerkers van The Voice zouden onder andere seksuele dingen hebben gedaan met kandidaten. 'Seksueel grens-overschrijdend gedrag' wordt het genoemd: dingen zeggen of doen die met seks te maken hebben, zonder dat de ander daar toestemming voor geeft. Er wordt nu onderzocht wat er precies is gebeurd.

Het besluit om ook The Voice Kids voorlopig niet uit te zenden, komt volgens RTL niet omdat daar ook dingen mis zijn gegaan. Het televisiebedrijf zegt geen enkel programma meer uit te willen zenden dat met The Voice te maken heeft tot het onderzoek klaar is.