Uitgezocht: Zo gevaarlijk zijn de Olympische Winterspelen

Volgende week beginnen de Olympische Winterspelen: het grootste evenement van de wereld voor wintersporters. Op het programma staan veel spectaculaire sporten zoals snowboarden op de halfpipe, skeleton, skicross en schansspringen.

140 kilometer per uur

Er zijn veel sporten waarbij de atleten heel hard naar beneden gaan. De sporten rodelen en skeleton gaan het snelst. Daarbij suizen sporters met soms wel 140 kilometer per uur over de baan. Dat is sneller dan een auto op de snelweg!

Lucas zocht uit hoe het voelt om zó ontzettend hard te gaan. Hoe hij dat vond? Dat zie je in de video hierboven.