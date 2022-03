Aloyse komt in actie voor Oekraïne

Aloyse van 11 uit Loosdrecht wilde iets doen voor de kinderen in Oekraïne. In dat land is een grote oorlog en de mensen hebben hulp nodig. Daarom haalt Aloyse geld op. Dat doet ze door zelfgemaakte paracord-poppetjes te verkopen.

Ik vind het heel erg wat daar gebeurt. We hebben zelf niet genoeg geld om aan Oekraine te geven. Daarom maak ik poppetjes. Aloyse

Ze heeft zichzelf geleerd om de poppetjes te maken, met hulp van YouTube-tutorials. Die verkoopt ze aan mensen in de buurt. De opbrengst geeft ze aan Giro555, de hulpactie van een groep Nederlandse hulporganisaties. Die zijn blij met het geld voor de Oekraïeners.

Supermooi dat iedereen zo meeleeft en iets wil doen! Wij willen zoveel mogelijk geld inzamelen zodat we de spullen kunnen kopen die nodig zijn. Iris van Deinse, Rode Kruis

Veel mensen in Nederland komen in actie voor voor de mensen in Oekraïne. Vrachtwagens vol kleding en andere spullen gaan naar het oorlogsgebied. Ook kinderen helpen mee. Ze leveren lege flessen in, maken armbandjes, verkopen cupcakes of zelfgemaakte poppetjes, net als Aloyse. Zo halen ze geld op voor Giro555. Goede verkoopplek Aloyse heeft al 20 poppetjes gemaakt van paracord. Dat doet ze 's middags al school uit is. En ze gaat er nog veel meer maken. Ze heeft ook een goede plek gevonden om ze te verkopen: in de buurt van het vliegveld bij Hilversum. Daar wandelen en fietsen veel mensen die een poppetje willen kopen. In het begin vond Aloyse het nog een beetje spannend om zomaar op mensen af te stappen, maar nu gaat het haar makkelijk af. Vanmiddag is het lekker weer, dus ze hoop er een boel te verkopen.

Ik leg mensen uit dat het maken van een poppetje 2 euro kost. En dat ze dan zelf mogen bedenken wat ze geven. Een iemand gaf wel 40 euro! En iemand anders 16. Aloyse

In de klas van Aloyse zit ook een jongen die uit Oekraïne komt. De kinderen van groep 8 praten samen over de oorlog. Toch hebben de kinderen nog veel vragen. Jij hebt misschien ook vragen over de oorlog. Hieronder zie je antwoorden op een aantal van jullie vragen.

