Nieuwswekker: Rellende boeren bij het huis van minister + Oranjevrouwen winnen

Goedemorgen! Lekker geslapen? Het is alweer woensdag en het wordt lekker weer! Het weer De dag begint zonnig, maar later komen er ook wolken. Het blijft wel droog. Het wordt 25 tot 28 graden.

Dit heb je misschien gemist: - Rellende boeren zijn gisteravond bij de woning van stikstofminister Van der Wal door een politieblokkade gebroken. Volgens de politie was de situatie zo onveilig voor agenten, dat ze niet direct konden ingrijpen. Op filmpjes is te zien hoe relschoppers een politieauto omver proberen te duwen. De minister was niet thuis, maar haar gezin wel. De politie laat weten dat het gedrag van de boeren onacceptabel is. - Op de eilanden Aruba, Curaçao en Bonaire maken ze zich klaar voor de komst van een tropische storm. Curaçao kondigde gisteravond aan dat mensen na vier uur 's middags niet meer naar buiten mogen. In supermarkten is het druk, want mensen willen snel nog genoeg eten en drinken kopen. Weerdeskundigen verwachten windstoten van boven de 73 kilometer per uur. - Het Nederlands elftal heeft gisteravond gewonnen van Belarus met 3-0. De voetbalsters speelden een wedstrijd om zich te plaatsen voor het wereldkampioenschap. Eigenlijk wilden de Oranjevrouwen niet tegen Belarus spelen, omdat het land Rusland steunt in de oorlog tegen Oekraïne. Uiteindelijk kwam de wedstrijd er wel, maar zonder publiek. Bekijk hier de samenvatting:

Dit is er vandaag in het nieuws: - Een boot bouwen die een groepje mensen naar de overkant van het water kan brengen. Dat was de opdracht voor kinderen uit groep 8 van een basisschool in Rotterdam. Na dagen knutselen is de boot klaar. Of de boot ook echt blijft drijven, zie je vanavond in het Jeugdjournaal!

- Er komt een nieuwe aflevering van de Jeugdjournaal-podcast online. Deze keer gaat het over het verschil tussen mannen en vrouwen in het voetbal. Want vrouwen en meisjes hebben nog steeds minder kansen in het voetbal dan jongens en mannen, zeggen experts. Ook worden zij vaak anders behandeld. Waarom is dat? En hoe was dat vroeger? Bart en Pien gaan op onderzoek met jongens en meiden die trainen bij PEC Zwolle.

- Op 1 juli wordt ieder jaar het afschaffen van de slavernij gevierd. Keti Koti heet dat. Op die dag is er een herdenking om stil te staan bij de gruwelijke dingen die zijn gebeurd tijdens de slavernij. Ook wordt op die dag gevierd dat de slavernij is afgeschaft. Keti Koti is nu geen officiële feestdag. Dat betekent dat mensen niet standaard vrij krijgen, zoals bij Kerstmis of Pasen. Daar moet verandering in komen vinden sommige mensen. Zij zijn een actie gestart om 1 juli voor iedereen een vrije dag te maken. Wat vind jij daarvan? Onze stelling is:

En dan nog even dit: Op een grote kunstbeurs in Maastricht is een overval gepleegd. De overvallers sloegen met een hamer op een vitrine met daarin dure diamanten.