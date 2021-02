Uitgezocht: Waarom zijn landen op zoek naar aliens?

Deze week komen ruimtevoertuigen van drie verschillende landen aan bij Mars. Ze hebben allerlei apparatuur aan boord om onderzoek te doen op de planeet.

Buitenaards leven

Wetenschappers willen weten of er ooit leven is geweest op Mars. Of dat er misschien diep onder de grond nog steeds levende wezens zijn. Maar wat ze ook zouden vinden, het zullen in ieder geval geen marsmannetjes zijn.

Benjamin vraagt zich in deze nieuwe aflevering van Uitgezocht af wat ze er dan wel hopen te vinden. Je hoort het in de video hieronder: